Общество

ИнтерфаксИнтерфаксОлег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Банкир Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, перенес операцию по пересадке костного мозга. Об этом он написал в инстаграме и пообещал по выздоровлении создать "большой фонд" доноров.
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Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

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Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

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«Сегодня прошел в коридоре 2 км». Олег Тиньков рассказал о пересадке костного мозга

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