Общество
ИнтерфаксОлег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Банкир Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, перенес операцию по пересадке костного мозга. Об этом он написал в инстаграме и пообещал по выздоровлении создать "большой фонд" доноров.
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Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Netflix показал кадры боевой подготовки к боевику «Бессмертная гвардия» в рамках приближающейся премьеры.
News.ru 14:56
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Дни24 08 июля в 15:30
Автоспорт
Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1», став пилотом Renault
Команда Renault объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом мира по автогонкам класса "Формула-1" Фернандо Алонсо.
Интерфакс-Спорт 08 июля в 07:10
Армия и оружие
США отвергли выводы спецдокладчика ООН об убийстве иранского генерала
Как сообщало EADaily, воздушная операция Соединённых Штатов в январе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и ещё девять человек, является нарушением международного права, заявила 6 июля специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.
Евразия Daily 10:24
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Политика
Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:28
Экономика
ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные
В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
Коммерсантъ 11:35
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07
Здоровье
Медики Ставрополья получат отпускные с учётом стимулирующих выплат
На Ставрополье сотрудники учреждений здравоохранения, которые работали с ковид-положительными больными, получают стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ № 415 от 02.04.2020 и постановлением № 484 от 12.04.2020.
Победа 26 вчера в 07:34
Политика
Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.
Известия 15:18
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг берегов Нью-Джерси
РИА Новости 18:00
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Огонь по мишени велся из американского FGM-148 Javelin и противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» украинского производства.
Военное дело 03:38
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
Съемки телевизионного сериала "Властелин колец" возобновятся в Новой Зеландии.
Труд 12:15
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости 10:16
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Палеонтологи нашли почти полный скелет доисторического дельфина, который достигал пяти метров и обладал острыми зубами.
News.ru 14:06
Экономика
США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43
Экономика
Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат
Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Политика
Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.
Известия 05:52
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
Автоспорт
Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями
Motorsport.com Россия 13:26
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04