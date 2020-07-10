Общество

ИнтерфаксИнтерфаксОлег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Банкир Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, перенес операцию по пересадке костного мозга. Об этом он написал в инстаграме и пообещал по выздоровлении создать "большой фонд" доноров.
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