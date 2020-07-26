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РИА Новости

Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео, как ему пересаживают костный мозг.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Тиньков показал видео, как ему пересаживали костный мозг

News.ru10:53
Телеканал 360°

«Все боятся, полно стереотипов»: Олег Тиньков показал, как ему вливают костный мозг

Телеканал 360°11:05
РИА Новости

Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

РИА Новости11:02
Национальная служба новостей

Олег Тиньков рассказал подробности о трансплантации костного мозга

Национальная служба новостей11:39
Московский Комсомолец

Тиньков показал, как ему пересаживают костный мозг: «Череп не разрезают»

Московский Комсомолец10:24
РБК

Тиньков показал видео пересадки костного мозга

РБК09:59
Собака.ru

Олег Тиньков показал на видео, как проходит пересадка костного мозга

Собака.ru09:46
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Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru11:29
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUMвчера в 12:36
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Назван лучший чай для очищения организма от холестерина и сахара

В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей.
Суть событий09:07
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