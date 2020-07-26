Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга
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Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео, как ему пересаживают костный мозг.В источнике
С чего всё началось
Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков, больной лейкемией, опубликовал
в Instagram видео, в котором показал, как проходит пересадка костного мозга.
Подробнее о событии
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