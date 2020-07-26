Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео, как ему пересаживают костный мозг.В источнике
С чего всё началось
Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков, больной лейкемией, опубликовал
 в Instagram видео, в котором показал, как проходит пересадка костного мозга.
РБКвчера в 09:59
Подробнее о событии
News.ru

Тиньков показал видео, как ему пересаживали костный мозг

News.ruвчера в 10:53
Фонтанка.Ру

Олег Тиньков пообещал заняться популяризацией донорства костного мозга и изменить законы

Фонтанка.Рувчера в 12:37
РИА Новости

Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

РИА Новостивчера в 11:02
Телеканал 360°

Спасти жизнь просто. Почему важно развитие донорства костного мозга в России и при чем тут Тиньков?

Телеканал 360°вчера в 16:30
Московский Комсомолец

Тиньков показал, как ему пересаживают костный мозг: «Череп не разрезают»

Московский Комсомолецвчера в 10:24
РБК

Тиньков показал видео пересадки костного мозга

РБКвчера в 09:59
Собака.ru

Олег Тиньков показал на видео, как проходит пересадка костного мозга

Собака.ruвчера в 09:46

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБКвчера в 02:16
504

Участник «Лиги справедливости» уличил Джосса Уидона в трусости

Актер Рэй Фишер, сыгравший Киборга в фильме "Лига справедливости", вновь обрушился с критикой на режиссера Джосса Уидона, который был вынужден завершить работу после того, как проект покинул Зак Снайдер.
Kinonews.ruвчера в 15:48

В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ruвчера в 10:01
13

Минкультуры РФ предложит порядок рассадки зрителей в театрах

Вопрос рассадки зрителей в театрах совместно обсудят во второй половине августа Министерство культуры РФ и Роспотребнадзор, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова 24 июля, сообщает пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна24 июля в 13:48

В рамках фестиваля Beat Film Festival покажут фильм о художнике Бэнкси

Стоит обратить внимание, например, на картины «В погоне за Бэнкси» о попытках разгадать тайну знаменитого уличного художника-призрака, «Говорит Трумен Капоте» о взлете и падении писателя-гения на фоне светского Нью-Йорка прошлого, «Сейчас или никогда» о Грете Тунберг и других экоактивистах ее поколения, «Вера» об итальянской секте монахов-воинов, устраивающих рейвы.
Профильвчера в 11:41
1