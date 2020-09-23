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РИАМО
РИАМО

Олег Тиньков поможет «Яндексу» развивать Тинькофф Банк после продажи

По словам основателя TCS Group Олега Тинькова, в ближайшее время он намерен создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, при этом он намерен «остаться с компанией» и помогать развитию Тинькофф Банка, сообщает Федеральное агентство новостей.В источнике
Олег Тиньковроссийский предприниматель
Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.
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Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка «Яндексу»

РИА Новости02:20
Телеканал 360°

Тиньков рассказал о планах после продажи банка

Телеканал 360°02:48
Дождь

Тиньков рассказал о планах остаться с банком после его продажи «Яндексу»

Дождь02:33
ТАСС

Тиньков рассказал о своих планах после продажи банка «Яндексу»

ТАСС04:15
Ведомости

Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»

Ведомости01:16
РБК

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РБК01:28
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