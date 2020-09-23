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РИА Новости
РИА Новости

Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка «Яндексу»

Основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о своих планах после продажи банка "Яндексу". По словам бизнесмена, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для него настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.В источнике
Олег Тиньковроссийский предприниматель
Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.
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РИА Новости

Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка «Яндексу»

РИА Новости02:20
Ведомости

Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»

Ведомости01:16
Коммерсантъ

Тиньков: я остаюсь с компанией «Тинькофф»

Коммерсантъвчера в 15:25
АБН

Олег Тиньков останется с TCS Group после ее продажи «Яндексу»

АБН19:48
Lenta.ru

Тиньков рассказал о намерении остаться с компанией после ее продажи «Яндексу»

Lenta.ru17:45
Daily Storm

Тиньков останется в TCS Group после продажи компании «Яндексу»

Daily Stormвчера в 15:42
РБК

Страховка Nord Stream 2, доклад Путину об Абызове. Главные новости РБК

РБК01:28

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъвчера в 10:22
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке астронавтов

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке эмиратских астронавтов для потенциальных миссий на Международную космическую станцию.
RT на русском21 сентября в 11:32

В Москве 1226 пациентов излечились от коронавируса за сутки

Еще 1226 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 240 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
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