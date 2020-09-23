Основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о своих планах после продажи банка "Яндексу". По словам бизнесмена, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для него настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.

Олег Тиньков российский предприниматель Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.