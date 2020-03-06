В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.

с чего всё началось

Врачи диагностировали у основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова острую форму лейкемии, он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Об этом говорится в заявлении Тинькова, которое передал РБК его представитель.

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