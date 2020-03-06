Общество
ТАССОлег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении бизнесмена.
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с чего всё началось
В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.Forbes09:29
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Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Италию и Вьетнам из-за коронавируса
«Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса на фоне коронавируса, сообщается на сайте авиакомпании.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Общество
Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
Минобороны России в канун Международного женского дня открывает на сайте ведомства уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
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Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»
Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Хоккей
«Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
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NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Биатлон
Хованцев уверен, что результат Логинова в Нове-Место не связан с его физической формой
Напомним, результат спринтерской гонки в Нове-Место стал для Логинова худшим за два последних года.
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Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения
Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
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Кино
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Кофеин не стимулирует креативность
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Пожар произошел жилом доме по улице Дзержинского в Якутске
Пожарные эвакуировали 12 человек из жилого дома по улице Дзержинского в столице республики, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
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Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть
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Названа дата, когда водителей начнут штрафовать за техосмотр
В разгар лета автовладельцы начнут получать "письма счастья" с камер фото- и видеофиксации за отсутствие диагностических карт.