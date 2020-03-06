Общество
ТАССОлег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении бизнесмена.
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Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию в связи со снижением спроса, говорится на сайте перевозчика.
Происшествия
Итальянский судья погиб под поездом, убегая от полиции
Нарушитель выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий поезд. Полиция не исключает, что мужчина мог преднамеренно прыгнуть под состав.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Энергетика
Цены на нефть упали на 7% из-за нежелания России сокращать добычу
ОПЕК + не может достичь соглашения, поскольку Россия отказывается от более глубокого сокращения добычи нефти По словам делегатов, ОПЕК + не удалось достичь соглашения, что привело к резкому падению цен на нефть, поскольку Россия отказалась поддержать стремление Саудовской Аравии к более глубокому сокращению добычи.
Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину
Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Происшествия
В Швеции совершено покушение на чеченского блогера
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Здоровье
Власти Москвы заявили о применении мер из-за вируса к иностранцам
По словам вице-мэра, если иностранцы приезжают в Москву из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на срок более 14 дней, то они должны провести в изоляции две недели.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика»
Актер и режиссер из Новой Зеландии Тайка Вайтити собирается представить свой мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика».
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Космос
Ученые NASA нашли свидетельство древней жизни на Марсе
Немецкие астробиологи из Берлинского технического университета уверены: тиофены – признак того, что когда-то давно на Марсе была жизнь.
Игры
Релиз Ghost of Tsushima состоится 26 июня
Релиз Ghost of Tsushima на PS4 состоится 26 июня.
Общество
Минтранс изменил требования к фотографиям авто во время техосмотра
Минтранс России обновил требования к фотографированию автомобиля операторами техосмотра. Изменения коснулись и порядка хранения фото в ЕАИС.
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Армия и оружие
В калининградском Параде Победы примет участие авиация Балтфлота
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с началом подготовки Балтфлота к 75-летию Великой Победы.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.