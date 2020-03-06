В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.

с чего всё началось

Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии». Об этом говорится в заявлении, которое Тиньков передал через своего представителя изданию Forbes.

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