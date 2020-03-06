Общество
ТАССОлег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении бизнесмена.
Читать в источнике
Оценить363
с чего всё началось
В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.Forbes09:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10S получит процессор Snapdragon 865 Plus
В Сети появилась информация о том, что китайская компания Xiaomi готовит к выпуску обновлённую версию флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
Общество
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве.
Энергетика
Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%
Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
Гаджеты
Apple отложила выпуск iPhone SE 2
Apple планирует отложить выход дешевого смартфона, известного как iPhone SE 2. Об этом со ссылкой на источники в Тайване сообщает издание DigiTimes.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на АСА 105
Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проиграл нокаутом спортсмену из Казахстана Арману Оспанову в главном бою турнира АСА 105, проходящего в Алма-Ате.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 197
За прошедшие сутки в Италии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 49 человек от последствий болезни скончались.
Политика
В ДНР признали русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
Экономика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Общество
В Минтрансе изменили требования к фотографиям при техосмотре
В Министерстве транспорта обновили требования к процессу фотосъемки автомобилей при прохождении техосмотра.
Общество
За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова пришла на кастинг пьяной
Похоже, что отворот - поворот Леся получила не только там, раз заговорила о свободе.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Происшествия
У липчанина не подтвердился диагноз короновирусной инфекции
Пациента, которому ранее был поставлен диагноз ОРВИ, 5 марта начали проверять на новый коронавирус, сообщили в пятницу журналистам в мэрии Липецка.В настоящее время проводится комплексное обследование пациента, а также устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент.
Энергетика
Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля
Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию
Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.