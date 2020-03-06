Общество

ТАССТАССОлег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении бизнесмена.
Читать в источнике
Комментировать537
с чего всё началось

«Буду бороться за жизнь»: Тиньков рассказал о найденной у него лейкемии

В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.
Forbes09:29

Подробнее о событии

«Победитель обстоятельств и себя»: Чичваркин, Фридман, Дымов поддержали Тинькова

Forbes13:26

Тиньков прокомментировал суд с Налоговой службой США

РБК09:54

Тиньков заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

RT на русском09:42

Тиньков сообщил о тяжелой болезни

Rambler News Service09:34

Олег Тиньков рассказал о своем серьезном заболевании

Ведомости09:34

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

ТАСС09:34

Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии

РИА Новости10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Экспресс газета вчера в 10:42
Общество

Ксения Собчак: масштабы коронавируса в России намеренно замалчивают

Uznayvse.ru 07:59
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Политика

Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
News.ru вчера в 14:16
Общество

В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Известия 13:29
Фигурное катание

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском 11:05
Происшествия

Экспертиза предполагаемых останков Екатерины Левченко пройдет в Рязани

ТАСС 10:24
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место

Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Газета.Ru 12:54
Гаджеты

Xiaomi Mi 10S получит процессор Snapdragon 865 Plus

В Сети появилась информация о том, что китайская компания Xiaomi готовит к выпуску обновлённую версию флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
UfaTime.ru 10:14
Общество

Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве.
РИА Новости 11:06
Энергетика

Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
News.ru 05:54
Технологии

Американцы испытали увеличенный дрон-камикадзе

N+1 01:48
Гаджеты

Apple отложила выпуск iPhone SE 2

Apple планирует отложить выход дешевого смартфона, известного как iPhone SE 2. Об этом со ссылкой на источники в Тайване сообщает издание DigiTimes.
Lenta.ru 12:09
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на АСА 105

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проиграл нокаутом спортсмену из Казахстана Арману Оспанову в главном бою турнира АСА 105, проходящего в Алма-Ате.
RT на русском 13:27
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Общество

Число жертв коронавируса в Италии возросло до 197

За прошедшие сутки в Италии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 49 человек от последствий болезни скончались.
RT на русском 13:36
Политика

В ДНР признали русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
Lenta.ru 11:08
Экономика

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
РБК вчера в 10:04
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

RT на русском вчера в 16:17
Общество

В Минтрансе изменили требования к фотографиям при техосмотре

В Министерстве транспорта обновили требования к процессу фотосъемки автомобилей при прохождении техосмотра.
AutoNews вчера в 07:54
Общество

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
РБК 09:10
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова пришла на кастинг пьяной

Похоже, что отворот - поворот Леся получила не только там, раз заговорила о свободе.
Paparazzi.ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Происшествия

У липчанина не подтвердился диагноз короновирусной инфекции

Пациента, которому ранее был поставлен диагноз ОРВИ, 5 марта начали проверять на новый коронавирус, сообщили в пятницу журналистам в мэрии Липецка.В настоящее время проводится комплексное обследование пациента, а также устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент.
Kursk.com 00:08
Энергетика

Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля

Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Life.ru 12:19
Политика

Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию

Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».
Взгляд.ру вчера в 16:30
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное