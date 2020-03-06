В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.

с чего всё началось

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении бизнесмена.

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

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