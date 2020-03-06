Общество
ТАССОлег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении бизнесмена.
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с чего всё началось
В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.Forbes09:29
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Фигурное катание
Фигуристка Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin
Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Армия и оружие
Эрдоган оценил соглашение с Путиным по Идлибу
Заключенное с Россией соглашение по прекращению огня в сирийском Идлибе принесет значительные выгоды, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Политика
Поклонская оценила слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности".
Экономика
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса.
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит поддержку Android 10
Компания Xiaomi вывела на рынок Redmi Note 7 Pro с новой версией операционной системы Android.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Похоже, что 26-летняя певица Анна Шульгина довольно долго испытывала дискомфорт по поводу своего имени, которое было ей дано при рождении.
Наука
Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты
Команда из Орегонского университета науки и здоровья (США) ввела пациенту, страдающему врожденным амаврозом Лебера, три капли жидкости, которая доставила отредактированные фрагменты ДНК прямо в его глазное яблоко.
Армия и оружие
США узнали о нежелании Талибана выполнять условия мирной сделки
Американская разведка сообщила Белому дому о том, что афганская группировка «Талибан» (запрещенная в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, которое было подписано неделю назад.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Космос
«Вояджер-2» почти на год остался без связи с Землей
70-метровая антенна DSS43 в Канберре, входящая в состав Сети дальней космической связи NASA, является единственной антенной, способной поддерживать связь с аппаратом.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном
В Сети опубликованы качественные рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
По подсчетам SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.