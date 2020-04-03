Общество

REGNUMREGNUMОлег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
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