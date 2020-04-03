Общество
REGNUMОлег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
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Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Энергетика
Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире
Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
FlashNord 10:12
Кино
Netflix закроет сериал про вампиров
Kinonews.ru вчера в 09:50
Политика
Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
78.ru вчера в 12:51
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
Моя Москва.онлайн 09:46
Общество
С нарушившими изоляцию в Москве будут проводить разъяснительную работу
"Могут (штрафовать), например, собрались, допустим, люди пожарить шашлыки, явно, что они не по работе, не за продуктами вышли или в аптеку, не с собакой погулять", - сказал Щитов, отвечая на вопрос, кого уже с четверга может оштрафовать полиция.
РИА Новости 10:29
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Peterburg2.ru вчера в 17:02
Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Общество
В Крыму запретили ездить на автомобилях
В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
ForPost 07:15
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Политика
США купили доставленное из РФ медицинское оборудование
30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в РФ и мире еще не пройден
"Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране", - сказал Путин.
Газета.Ru 10:46
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Общество
Таможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь
Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни.
Екатеринбург в эфире вчера в 11:35
Общество
В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции
Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Новости Тюмени 72.ru 07:20
Происшествия
Главврач пермского онкоцентра находится в тяжёлом состоянии
Главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев находится в тяжёлом состоянии.
АиФ Пермь 06:37
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK 31 марта в 09:49
Спорт
Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»
На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Lenta.ru 10:28
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия
Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка
Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС вчера в 08:17
Хоккей
Александр Овечкин с женой и годовалым сыном весело занимается спортом
Звездная семья соблюдает карантин. Однако о спорте Александр Овечкин не забывает.
Летидор вчера в 09:55
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38