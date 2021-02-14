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РБК
РБК

Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией, рассказал в эфире соцсети Clubhouse, что больше не планирует заниматься бизнесом. Об этом сообщает Forbes.В источнике
РБК
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С чего всё началось

«Я на пенсии»: Тиньков рассказал об отсутствии мотивации заниматься бизнесом

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в социальной сети Clubhouse, что не планирует больше заниматься бизнесом.
Forbesвчера в 12:38
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Олег Тиньков заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом

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Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом

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Тиньков заявил, что оставляет занятия бизнесом

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Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом

BFM.ruвчера в 13:27

«Я на пенсии»: Тиньков рассказал об отсутствии мотивации заниматься бизнесом

Forbesвчера в 12:38
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