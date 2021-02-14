Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией, рассказал в эфире соцсети Clubhouse, что больше не планирует заниматься бизнесом. Об этом сообщает Forbes.

С чего всё началось «Я на пенсии»: Тиньков рассказал об отсутствии мотивации заниматься бизнесом Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в социальной сети Clubhouse, что не планирует больше заниматься бизнесом. Forbes вчера в 12:38