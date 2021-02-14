Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом
Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией, рассказал в эфире соцсети Clubhouse, что больше не планирует заниматься бизнесом. Об этом сообщает Forbes.В источнике
С чего всё началось
«Я на пенсии»: Тиньков рассказал об отсутствии мотивации заниматься бизнесом
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в социальной сети Clubhouse, что не планирует больше заниматься бизнесом.
Forbesвчера в 12:38
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