с чего всё началось

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Политика Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.

Космос На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.

Общество Предложенные поправки в Конституцию оценили россияне Стоит отметить, что по поправкам в Конституцию Российской Федерации информированность о предстоящем голосовании растет – 83% россиян о нем слышали к 3 марта.

Общество В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Общество «Евровидение» из-за коронавируса могут перенести Организаторы подчеркнули, что будут продолжать следить за темпами развития ситуации с коронавирусом в европейских странах и рассматривать всевозможные альтернативные способы выхода из нее вместе с вещательными компаниями.

Энергетика Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Здоровье Более 51 тысячи тестов на коронавирус провели в России «По состоянию на 5 марта 2020 года проведено 51 366 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении ведомства.

Политика Житель Иваново попросил Путина помочь решить его проблему с отоплением В Иваново местный житель обратился к Путину с просьбой помочь ему решить проблемы с отоплением в его жилище, отметив, что не смог решить этот вопрос через губернатора.

Политика МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17 Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.