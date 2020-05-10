Коронавирус
КоммерсантъОлейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США. Победа была одержана после трех раундов раздельным решением судей.
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Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
НТВ 05:48
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости 07 мая в 05:55
Авто
Разработан пластиковый распредвал. Он сделает автомобили дешевле
Motor 08 мая в 08:49
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ведомости вчера в 15:17
Общество
Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в Коммунарке
В больнице в Коммунарке находятся 204 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Известия 03:04
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:44
Общество
В Пензенской области коронавирус подтвержден у жителя Москвы
В Пензенской области зарегистрировано 764 случая коронавирусной инфекции по данным на 10 мая 2020 года.
Пензенская правда 05:06
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 548
По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 8 мая зарегистрировано 548 (+30) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 07 мая в 21:09
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Граждане, проживающие не по адресу своей прописки, не привлекаются к ответственности при соблюдении режима самоизоляции в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
Москва 24 вчера в 09:18
Общество
Коронавирус в Тульской области: появились новые данные о заболевших
Только что появились данные о новых случаях заражения COVID-19 в Тульской области.
Первый Тульский 03:57
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости вчера в 00:02
Здоровье
Коронавирус в Подмосковье: Одинцовский округ бьет очередной рекорд
По состоянию на 8 мая выявлено 918 новых случаев заболевания коронавирусом в Московской области.
Business (Одинцово) 08 мая в 09:54
Происшествия
В Смоленской области снова прибавилось инфицированных коронавирусом
Столичный оперштаб подсчитал, сколько заражённых коронавирусом смолян «прибавилось» к общей статистике за последние сутки.
Readovka67.ru 03:40
Футбол
«Наполи» рассчитывает на трансфер Азмуна за 15 млн евро
Что касается Азмуна, то его трансфер обойдется клубу в 15 миллионов евро. По некоторым данным, контакты для его покупки уже налажены.
NewInform 05:56
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные.
РИА Новости 03:10
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
Общество
Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Metaratings вчера в 11:18
Здоровье
В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Общество
В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений
Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
Экономика
«Руссоль» исключила дефицит соли из-за приостановки производства
Плановая приостановка производства и отгрузки соли никак не скажется на рынке, подчеркнул коммерческий директор ООО "Руссоль" Алексей Булычев.
Народные новости 03:42
Общество
Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом
Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год.
Известия 04:42