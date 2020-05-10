Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъОлейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США. Победа была одержана после трех раундов раздельным решением судей.
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В Олейника никто не верил, но он разнес Вердума: 241 удар – просто король агрессии!

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Россиянин Олейник сенсационно одолел Вердума

LiveResult.Ruвчера в 21:39
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Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

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News.ru вчера в 15:00
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В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ

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Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости 07 мая в 05:55
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Разработан пластиковый распредвал. Он сделает автомобили дешевле

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Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости вчера в 15:17
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Общество

Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в Коммунарке

В больнице в Коммунарке находятся 204 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Известия 03:04
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РИА Новости 02:44
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Пензенская правда 05:06
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

В Омской области убили ветерана войны

В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
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В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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РИА Новости вчера в 05:07
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По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 8 мая зарегистрировано 548 (+30) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 07 мая в 21:09
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Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

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Только что появились данные о новых случаях заражения COVID-19 в Тульской области.
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Коронавирус в Подмосковье: Одинцовский округ бьет очередной рекорд

По состоянию на 8 мая выявлено 918 новых случаев заболевания коронавирусом в Московской области.
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Происшествия

В Смоленской области снова прибавилось инфицированных коронавирусом

Столичный оперштаб подсчитал, сколько заражённых коронавирусом смолян «прибавилось» к общей статистике за последние сутки.
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Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные.
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Фабрисиу Вердум
Бразильский боец смешанных боевых искусств, Бывший чемпион мира по версии UFC в тяжёлом весе, двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе в традиционном джиу-джитсу. Имеет чёрный пояс в бразильском джиу-джитсу.
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Алексей Алексеевич Олейник
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлом весе. Выступает на профессиональном уровне начиная с 1996 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, M-1 Global, KSW, ProFC. Бывший чемпион KSW и ProFC в тяжёлом весе. Единственный боец, сумевший одержать победу в UFC удушением иезекииля, единственный боец, победивший этим приёмом дважды. Является рекордсменом по количеству побед в ММА удушением иезекииля. Двукратный чемпион России по боевому самбо:, чемпион Евразии по боевому самбо, двукратный чемпион мира по боевому самбо:,. В списке побеждённых Алексеем бойцов находятся: Марк Хант, Мирко Филипович, Джефф Монсон и другие известные бойцы...
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