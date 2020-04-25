Культура
ТАССОлеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
За Олесю Казаченко, наставником которой был рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), проголосовали 35,7% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, которого обучала Полина Гагарина.
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Финал шоу «Голос. Дети-7»: Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы только не фальшивило
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