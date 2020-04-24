Культура
ТАССОлеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
За Олесю Казаченко, наставником которой был рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), проголосовали 35,7% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, которого обучала Полина Гагарина.
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Финал шоу «Голос. Дети-7»: Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы только не фальшивило
Комсомольская правдавчера в 18:04
Иван Кургалин закончил выступления на шоу «Голос.Дети» в шаге от суперфинала
Новгородские ведомости17:00
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МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
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В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
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Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Общество
Сдача ОГЭ может пройти с 1 июня по 31 июля
Кампания по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) может начаться 1 июня и завершиться 31 июля, следует из проекта расписания ОГЭ, подготовленного Минпросвещения РФ и Рособрнадзором и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 12:49
Армия и оружие
Саудиты продлили прекращение огня в Йемене
Эр-Рияд, 24 апреля 2020, 22:21 — REGNUM Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о продлении режима прекращения огня в Йемене на месяц, 24 апреля сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:21
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Кино
Студии Sony Pictures и Disney корректируют даты своих премьер
Перехватив эстафету у Paramount Pictures, новые даты своих премьер выдали киностудии Sony Pictures и Disney.
Кинобизнес сегодня 19:56
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
Общество
Россияне собираются провести майские праздники на даче
Несмотря на все карантинные меры, россияне планируют провести майские праздники на даче.
ФедералПресс 20:45
Общество
Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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Экономика
В Минэкономразвития рассказали о ежедневных потерях экономики России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал ежедневные потери экономики страны из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:15
Футбол
Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ
РИА Новости 03:38
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 22 апреля в 18:36
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 18:17
Кино
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы
В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания 02:41
Общество
Суд в США оштрафовал Facebook на $5 миллиардов
В пятницу, 24 апреля, Федеральный суд США принял ходатайство американской Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) и взыскал с компании Facebook штраф в размере пять миллиардов долларов за то, что ее администрация передавали личные данные пользователей одноименной социальной сети сторонней фирме для использования в маркетинговых целях.
Комсомольская правда 20:51
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 12:28
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии
На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru 18:45
Армия и оружие
Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки
Армия России начнет получать носимые тепловизоры "Сыч" в 2021 году для инженерной разведки позиций противника.
Газета.Ru 20:13
Общество
В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении
Тюрьма в США, в которой содержится Константин Ярошенко, выдала отказ в досрочном освобождении, защита намерена подать апелляцию на это решение в Федеральное бюро тюрем, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
РИА Новости 19:44
Гаджеты
LG продемонстрировала свой новый дизайнерский смартфон Velvet
Бренд получил название Velvet и имеет особенное дизайнерское решение.
ГлобалМСК.ру 22 апреля в 08:52