Политика

Красная веснаКрасная веснаОльга Антипина возглавила правительство Пермского края

По словам Ольги Антипиной, правительство продолжает работать в прежнем составе и в прежнем режиме. Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников ушел в отставку в связи с назначением его на должность министра экономического развития.
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