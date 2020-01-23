Политика

Красная веснаКрасная веснаОльга Антипина возглавила правительство Пермского края

По словам Ольги Антипиной, правительство продолжает работать в прежнем составе и в прежнем режиме. Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников ушел в отставку в связи с назначением его на должность министра экономического развития.
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И.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина

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В Пермском крае назначили и.о. председателя правительства

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Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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