Политика
Красная веснаОльга Антипина возглавила правительство Пермского края
По словам Ольги Антипиной, правительство продолжает работать в прежнем составе и в прежнем режиме. Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников ушел в отставку в связи с назначением его на должность министра экономического развития.
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И.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина
Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 23:59
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