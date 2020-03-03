Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова. Бузова будет ведущей премии впервые.

Экономика Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.

Общество Потребители реже встают с дивана Популярность онлайн-заказа продуктов более чем удвоилась Распространенность онлайн-заказа продуктов, готовой еды и такси в России стремительно растет, свидетельствует опрос HSBC.

Экономика Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса.

Экономика Фактор для брокера Финансовые группы БКС и «Финам» заявили о планах по запуску факторинга.

Общество Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.

Политика Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».

Спорт Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ".

Кино Андрей Плахов о культурной политике Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.