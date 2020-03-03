Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuОльга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова. Бузова будет ведущей премии впервые.
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