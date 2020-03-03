Шоу-бизнес
Газета.RuОльга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова. Бузова будет ведущей премии впервые.
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Комментарии
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Происшествия
Число погибших в Теннесси от торнадо выросло до 22
Число жертв торнадо в американской штате Теннесси возросло до 22, передаёт 3 марта CNN.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Футбол
Киевское «Динамо» на классе обыграло «Колос»
3 марта на стадионе «НСК Олимпийский» в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги встретились киевское «Динамо» и «Колос» (Ковалевка).
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Армия и оружие
Турция решила разместить в Сирии дополнительные системы ПВО
Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Общество
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News
Роскомнадзор завершил внеплановую проверку британской вещательной корпорации BBC в России и нашел нарушения, которые грозят компании штрафами.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Политика
Премьер-министр Украины снова подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.
Культура
НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о смерти трёхмесячной дочери
В 2003 году в семье Виктории Исаковой и Юрия Мороза случилось несчастье – супруги потеряли трехмесячную дочь.
Хоккей
«Йокерит» уверенно победил «Локомотив», счёт в противостоянии стал 2-0
Финский «Йокерит» на домашней площадке победил ярославский «Локомотив» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина со счётом 5:1. Общий счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Ярославле.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 выдает «синий экран»
Последнее обновление Windows 10 вызвало массовое недовольство пользователей последней версии популярной ОС.
Хоккей
Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Общество
Абрамович погасил долги Федора Достоевского
Карточные долги Федора Достоевского заплатил олигарх Роман Абрамович в казино в Висбадене.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Армия и оружие
США показали удар перспективной системы «Золотая Орда»
На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 во Флориде ВВС США продемонстрировали анимацию удара перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»).
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Общество
AliExpress предупредила о задержках посылок
В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Турция бросает в бой элитные силы джихадистов
Источники из кругов сирийской оппозиции утверждают, что турецкое командование отправило сражаться за Серакиб отборные силы джихадистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ).
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.