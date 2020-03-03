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Общество Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News Роскомнадзор завершил внеплановую проверку британской вещательной корпорации BBC в России и нашел нарушения, которые грозят компании штрафами.

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