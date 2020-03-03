Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMОльга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ. Наряду с уже привычными зрителю Максимом Галкиным, Александром Реввой и Ксенией Собчак зрители 5 июня увидят в этой роли Ольгу Бузову, которая до сих пор участвовала в шоу лишь как певица.
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Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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