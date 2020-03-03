Шоу-бизнес
REGNUMОльга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ. Наряду с уже привычными зрителю Максимом Галкиным, Александром Реввой и Ксенией Собчак зрители 5 июня увидят в этой роли Ольгу Бузову, которая до сих пор участвовала в шоу лишь как певица.
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Цены на продукты в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа уже стабилизировались, однако завышение еще наблюдается в Магаданской области и Камчатском крае, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
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Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых
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Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
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Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
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Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе
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Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
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Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Во второй половине февраля в РФ 5 брендов изменили цены на автомобили
Согласно результатам мониторинга цен на новые машины в России, проведенного специалистами портала "Цена Авто", во второй половине февраля текущего года 5 автопроизводителей из 52, представленных официально в нашей стране, изменили свои прайс-листы.
Энергетика
«Газпром» задумал новый мегапроект
«Газпром» ожидает, что 9,9 миллиарда долларов из общей суммы привлекут в виде долгового финансирования.
Армия и оружие
В США показали удар «Золотой Орды»
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Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Футбол
В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций
3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Общество
МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS
"МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям", - сообщила пресс-служба.
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Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Политика
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за клевету
Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал в суд столичного округа Колумбия исковую жалобу на газету The Washington Post.
Общество
«Дочка» Rusal ответила на слова Росприроднадзора о «пойманных» заводах
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что ее ведомству удалось «поймать за руку» красноярские предприятия, занизившие объемы выброса в воздух вредных веществ в день ее приезда в город.