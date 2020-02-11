Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец заняла должность заместителя председателя правления Сбербанка. Об этом заявил глава российского банка Герман Греф. По его словам, назначение Голодец одобрил Наблюдательный совет Сбербанка.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.

Общество В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Общество Россияне смогут оплатить льготный проезд обычной банковской картой Нововведение позволит россиянам без очередей и трудностей оплатить проезд с учетом скидки, а регионам — сэкономить на транспортных картах, Проект использования банковского "пластика" в качестве льготного проездного уже запущен в Горно-Алтайске.

Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

Гаджеты Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Общество Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.