Общество
РЕН ТВОльга Голодец назначена на пост зампредседателя правления Сбербанка
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец заняла должность заместителя председателя правления Сбербанка. Об этом заявил глава российского банка Герман Греф. По его словам, назначение Голодец одобрил Наблюдательный совет Сбербанка.
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек
Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.
Общество
В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров
Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
Общество
Россияне смогут оплатить льготный проезд обычной банковской картой
Нововведение позволит россиянам без очередей и трудностей оплатить проезд с учетом скидки, а регионам — сэкономить на транспортных картах, Проект использования банковского "пластика" в качестве льготного проездного уже запущен в Горно-Алтайске.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Политика
Коронавирус может повлиять на реализацию торговой сделки США и Китая
Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию первой части торговой сделки США и Китая, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Политика
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны.
Здоровье
Переболевшего коронавирусом в Забайкалье гражданина КНР выписали
Гражданин Китая, у которого ранее в Забайкальском крае обнаружили коронавирус, выздоровел и был выписан из больницы.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Армия и оружие
Саперы разминировали часть сирийского города Маарет-Эн-Нуумана
Примерно 15% городской территории в Маарет-Эн-Нуумане провинции Идлиб разминировали сирийские сапёры с момента зачистки в нём террористов.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Общество
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
Армия и оружие
Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Общество
Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
Автоспорт
«Феррари» презентовала новый болид
В театре «Ромоло Валли» состоялась презентация нового болида «Феррари» на сезон-2020.
Гаджеты