Общество

РЕН ТВРЕН ТВОльга Голодец назначена на пост зампредседателя правления Сбербанка

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец заняла должность заместителя председателя правления Сбербанка. Об этом заявил глава российского банка Герман Греф. По его словам, назначение Голодец одобрил Наблюдательный совет Сбербанка.
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Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

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