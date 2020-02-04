Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. Об этом РБК сообщили источник в Сбербанке, источник, близкий к кредитной организации, и собеседник, знающий о кадровом назначении.

с чего всё началось

Голодец будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка, рассказал один из них. Во вторник, 4 февраля, она была представлена коллективу, подтвердили два источника РБК. РБК направил запрос в Сбербанк.

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

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