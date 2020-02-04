Общество
РБКОльга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Голодец будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка, рассказал один из них. Во вторник, 4 февраля, она была представлена коллективу, подтвердили два источника РБК. РБК направил запрос в Сбербанк.
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с чего всё началось
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. Об этом РБК сообщили источник в Сбербанке, источник, близкий к кредитной организации, и собеседник, знающий о кадровом назначении.РБК12:37
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Космос
Индия хочет запустить в космос женщину-робота
В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.
Здоровье
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Финансы
Названы два события, которые изменят курс рубля
Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.
Общество
Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения
В конце января Дубилет представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн - до 37 млн человек.
Политика
США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами
Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Происшествия
Дело о ДТП со смертельным исходом в Смирныховском районе передали в суд
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.
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«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Шоу-бизнес
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Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Политика
Большинство россиян считают важными поправки в Конституцию
РБК опубликовал данные опроса ВЦИОМ об отношении россиян к поправкам в Конституцию.
Футбол
Футболисты «Монако» обыграли «Анже» и без голов Головина
В чемпионате Франции завершился матча 23-го тура регулярного чемпионата страны между "Монако" и "Анже".
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Происшествия
Сбившего пятерых пешеходов водителя задержали в Твери
Водитель автомобиля Kia Stinger, ставший участником ДТП в Твери, в результате которого пострадали пять пешеходов, задержан.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Общество
Великобритания к 2035 году может запретить новые автомобили на бензине
Власти Великобритании обнародовали планы по борьбе с изменением климата, об этом 4 февраля сообщает Associated Press.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Армия и оружие
Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
Здоровье
Новосибирский депутат заявила о катастрофическом росте смертности в ЦКБ Академгородка
Смертность в первые сутки от общего числа погибших в 2016 году составляла 24,5%, в 2018-м уже почти 29%.
Наука
Процесс образования раковых опухолей описали математической моделью
Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) вместе с израильскими коллегами создали математическую модель, которая объясняет, как появляются структуры раковых опухолей.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить потребление мяса
Специалисты из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке выяснили, что ежедневное употребление красного мяса, птицы и колбасы увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
В Минюсте сообщили о скидке 50% на уплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об АП позволят больше половины всех штрафов уплачивать со скидкой 50%.