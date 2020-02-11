Общество

Российская газетаРоссийская газетаОльга Голодец переходит в Сбербанк

Ольга Голодец, занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, приходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитной-финансовой организации. Об этом объявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф, а позже подтвердила сама Ольга Голодец.
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