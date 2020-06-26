Общество

REGNUMREGNUMОльга Романова закрывает свой фонд «Русь сидящая»

Москва, 26 июня 2020, 23:21 — REGNUM Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что она закрывает фонд из-за проигранного суда. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 26 июня. Романова рассказала, что ее фонд проиграл иск бывшему сотруднику.
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Российская журналистка
Российская журналистка, теле- и радиоведущая. Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы». Соавтор Бутырка-блога. Исполнительный директор движения «Русь сидящая». Бывший член Координационного совета российской оппозиции.
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