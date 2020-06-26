Общество
REGNUMОльга Романова закрывает свой фонд «Русь сидящая»
Москва, 26 июня 2020, 23:21 — REGNUM Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что она закрывает фонд из-за проигранного суда. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 26 июня. Романова рассказала, что ее фонд проиграл иск бывшему сотруднику.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт 16:59
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News 16:16
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие аритмию лекарства
Телеведущий, автор книг о здоровье и главврач столичной больницы №71 Александр Мясников перечислил артимтогенные препараты в эфире программы «О самом главном».
Сайт интересных новостей 16:59
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым вчера в 17:00
Гаджеты
Компания Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах Intel должны стоить дешевле, чем на AMD
Моделей игровых ноутбуков в разной комплектации станет больше, уточнили представители компании.
Goroday.ru вчера в 19:40
Здоровье
Новый порядок для медосвидетельствования для водителей перенесли на 2021 год
Новые правила прохождения медицинского освидетельствования для получения водительских прав перенесли на 1 января 2021 года, ранее ожидалось, что обновленный порядок вступит в силу уже с 1 июля 2020 года.
Tomsk.Ru 23:04
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ 22:22
Политика
Путин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом.
Известия 12:17
Общество
Путин поздравил выпускников российских школ и вузов
Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям.
Известия 18:10
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru 17:32
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Происшествия
Рэпер Huey погиб в результате перестрелки в США
Известия 21:27
Общество
За сутки коронавирусом заразилось рекордное количество американцев
За минувшие сутки в США выявили еще 40 тысяч 870 человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
Российская газета 21:47
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК 23:04
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Известия 17:16
Футбол
Кроос обращался за помощью к врачам из-за алкоголя
Полузащитник "Реала" Тони Кроос признался, что имел проблемы со здоровьем из-за выпитого алкоголя после поражения весной 2012 года в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Газета.Ru 22:51
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31