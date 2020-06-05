Общество

КомпанияКомпанияОльга Слуцкер предупредила власти о возможном банкротстве World Class

Президент и основательница сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер в апреле направила в правительство письмо с просьбой о помощи. Она попросила первого зампреда правительства Андрея Белоусова о помощи.
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с чего всё началось
«Несмотря на полное отсутствие выручки, мы выплачиваем всем сотрудникам заработную плату
 за счет дорогостоящих кредитных средств, которые ранее были привлечены на развитие компании», — цитирует письмо Ольги Слуцкер издание «База».
РБКвчера в 10:58

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Ольга Слуцкер предупредила власти о возможном банкротстве World Class

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Ольга Слуцкер в письме правительству допустила банкротство World Class

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Сеть фитнес-клубов World Class включили в перечень системообразующих предприятий после письма Слуцкер Белоусову

Sport24.ruвчера в 10:30
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Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
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Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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