с чего всё началось

Президент и основательница сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер в апреле направила в правительство письмо с просьбой о помощи. Она попросила первого зампреда правительства Андрея Белоусова о помощи.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. 277

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 1,7K

Общество Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 4,7K

Происшествия Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде. 10

Политика Трамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений В Соединенных Штатах эпидемия коронавируса постепенно затихает, и пора отменять режим ограничений, считает президент страны Дональд Трамп. 34

Экономика Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США Китайские аналитики напомнили о том, что недавно Россия в эффектном стиле устроила грандиозную распродажу американского госдолга, на данный момент страна практически не имеет инвестиций в этот актив. 3

Происшествия Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области. 49

Общество В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 35

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 792

Политика Германия может ввести штрафные пошлины на природный газ из США ФРГ не исключает введения штрафных пошлин на американский газ в случае, если Вашингтон не перестанет оказывать давление на газопровод Северный поток — 2, рассказал глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 248

Экономика Ирак поставил сделку по нефти под угрозу Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. 4

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 129

Общество «Норникель» берет аварию на себя Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3. 1,5K

Футбол Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» пройдет со зрителями Местный "Арсенал" сыграет против московского "Спартака". По нашей информации, на данную игру пустят зрителей - владельцев абонементов.

Политика Трамп распорядился сократить количество войск в Германии Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. 21

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 978

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 5,7K