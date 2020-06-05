Общество
КомпанияОльга Слуцкер предупредила власти о возможном банкротстве World Class
Президент и основательница сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер в апреле направила в правительство письмо с просьбой о помощи. Она попросила первого зампреда правительства Андрея Белоусова о помощи.
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с чего всё началось
«Несмотря на полное отсутствие выручки, мы выплачиваем всем сотрудникам заработную плату за счет дорогостоящих кредитных средств, которые ранее были привлечены на развитие компании», — цитирует письмо Ольги Слуцкер издание «База».РБК10:58
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Сеть фитнес-клубов World Class пригрозила банкротством и получила госпомощь
Московская перспектива10:59
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Происшествия
Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана
По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде.
Газета.Ru 09:17
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля
Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
ТАСС 08:44
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений
В Соединенных Штатах эпидемия коронавируса постепенно затихает, и пора отменять режим ограничений, считает президент страны Дональд Трамп.
Российская газета 13:27
Экономика
Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США
Китайские аналитики напомнили о том, что недавно Россия в эффектном стиле устроила грандиозную распродажу американского госдолга, на данный момент страна практически не имеет инвестиций в этот актив.
ПолитРоссия вчера в 12:01
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 07:24
Происшествия
Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку
Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК 12:32
Общество
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform вчера в 06:17
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings вчера в 15:52
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 15:58
Политика
Германия может ввести штрафные пошлины на природный газ из США
ФРГ не исключает введения штрафных пошлин на американский газ в случае, если Вашингтон не перестанет оказывать давление на газопровод Северный поток — 2, рассказал глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
iReactor 09:57
Экономика
Ирак поставил сделку по нефти под угрозу
Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
Футбол
Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» пройдет со зрителями
Местный "Арсенал" сыграет против московского "Спартака". По нашей информации, на данную игру пустят зрителей - владельцев абонементов.
Спорт71 15:11
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Политика
Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола
Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17