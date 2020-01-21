Политика

Pravda.RuPravda.RuОльга Васильева лишится своего поста в новом правительстве

Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
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