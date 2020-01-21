Политика
Газета.RuРБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства
Исполняющая обязанности министра просвещения Ольга Васильева покидает правительство. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. Как пишет издание, она не войдет в новое правительство.
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с чего всё началось
Кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, говорят два собеседника, близких к министерству. «Вероятность такая есть», — сказал собеседник в министерстве.РБК06:15
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В Сочи таксист умер во время поездки и врезался в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.
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Футбол
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Общество
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Политика
Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении
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Среди других кандидатов на замену Суаресу – Фернандо Льоренте и Оливье Жиру, но, как пишет издание, в «Барселоне» обеспокоены, что они играют в другом стиле.
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Армия и оружие
Вынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО
Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
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Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Кино
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Актёр пояснил, что во время долгой работы над фильмом актёры сближаются, начинают больше уважать, переживать друг за друга, появляются и какие-то общие шутки.
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Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
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«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
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В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки, который сможет преодолевать расстояние за шесть часов, и готовы обсудить инициативу с российским кабмином.
Общество
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Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.