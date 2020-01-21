Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства

Исполняющая обязанности министра просвещения Ольга Васильева покидает правительство. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. Как пишет издание, она не войдет в новое правительство.
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Ольга Васильева не войдет в новое правительство

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