Общество

REGNUMREGNUMОльгу Бузову разыскивают приставы из-за долгов по ЖКХ

Судебные приставы возбудили исполнительное производство против российской певицы Ольги Бузовой, согласно данным ФССП, за ней числится долг в 10,6 тыс. рублей. На сайте «Мировые судьи Санкт-Петербурга» уточняется, что Бузова задолжала за коммунальные услуги.
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с чего всё началось

Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах знаменитости

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою петербургскую квартиру во Фрунзенском районе.
Народные новости03:09

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«У нас ничего нет»: PR-агент прокомментировал данные о долгах Бузовой

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У Бузовой нашли долг за коммунальные услуги

Мойка7803:47

Мама Ольги Бузовой: «Долг я уже погасила и тут же отправила квитанцию Оле»

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Долг Бузовой за услуги ЖКХ объяснили

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Мать Бузовой объяснила, как у певицы образовался долг за коммунальные услуги

78.ru05:01

Мать Бузовой опровергла информацию о долгах певицы

Петербургский дневник04:58

Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах знаменитости

Народные новости03:09
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Политика

Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии

Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
BFM.ru 07:12
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

RT на русском 03:14
Происшествия

Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов

Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:15
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Финансы

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
REGNUM 06:24
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
РИА Новости 07:38
Происшествия

Фигурант «московского дела» Суровцев получил 2,5 года колонии

Коммерсантъ 08:04
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
Общество

Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток

Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
РИА Новости 06:29
Политика

Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил РФ вступить в Белоруссию, заявив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.
РИА Новости 07:48
Происшествия

Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).
Интерфакс 07:47
Общество

Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками

Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Газета.Ru 05:21
Армия и оружие

Шойгу назвал количество вооружения, поступившего в ВС РФ в 2019 году

Ридус 08:01
Политика

Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

Газета.Ru 06:03
Общество

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
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Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
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Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
RT на русском 06:13
Политика

В ДНР заявили, что Киев меняет списки на обмен пленными

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев в одностороннем порядке меняет списки удерживаемых сторонников ДНР, такие действия "наводят на мысль" о сознательной попытке срыва обмена.
РИА Новости 07:22
Происшествия

Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 05:02
Спорт

В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:18
Политика

Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
РБК 07:52
Общество

Верховный суд разъяснил, что считать моментом передачи взятки

Как разъяснил Верховный суд, взяткой могут быть не только деньги, ценные бумаги или дорогие подарки, но и куда более скромная выгода: обещание отремонтировать квартиру, сделать скидку на туристическую путёвку, а также дать кредит по сниженной ставке и даже предоставить машину во временное пользование.
Московский Комсомолец 03:03
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Политика

Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 07:21
Армия и оружие

В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross

Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
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Энергетика

Лукашенко открыто угрожает перехватом нефтяной трубы

Вы поставляете под 70 млн тонн по этим трубам нефть на премиальный западный рынок.
ИА REX 07:00
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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