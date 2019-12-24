Общество
REGNUMОльгу Бузову разыскивают приставы из-за долгов по ЖКХ
Судебные приставы возбудили исполнительное производство против российской певицы Ольги Бузовой, согласно данным ФССП, за ней числится долг в 10,6 тыс. рублей. На сайте «Мировые судьи Санкт-Петербурга» уточняется, что Бузова задолжала за коммунальные услуги.
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с чего всё началось
Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою петербургскую квартиру во Фрунзенском районе.Народные новости03:09
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Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
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Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
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