Общество
URA.RuОлигарх Потанин сравнил реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы 1990-х годов в РФ помогли спасти страну от распада, заявил в интервью агентству Bloomberg глава «Норникеля», миллиардер Владимир Потанин. По его словам, преобразования оказались болезненными для многих граждан, но они были необходимостью.
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с чего всё началось
Президент и основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о своем отношении к Советскому Союзу, экономическим реформам начала 1990-х годов и залоговым аукционам.Forbes02:32
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Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Депутат Государственной думы Борис Чернышов предложил провести в России перепись абонентов сотовой связи и запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у каждого гражданина или компании.
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В Апатитах подростки напали на полицейских
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Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
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Политика
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев обсудят вопрос о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.
Общество
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Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
Шоу-бизнес
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Банковские счета фигуриста Петра Чернышева оказались заблокированы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
Политика
Партнёры России в ЕС обсудят с США меры против «Северного потока — 2»
Министерство финансов США и европейские партнёры России проведут 21 декабря консультации по вопросам санкций, которые американская сторона ввела в отношении «Северного потока — 2».
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Хоккей
«Ак Барс» обменяет Ткачева, самый вероятный клуб — «Локомотив»
«Ак Барс» планирует обменять нападающего Владимира Ткачева, информирует Бизнес Online.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Политика
Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста
В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
«Нафтогаз» продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания продолжит добиваться от России компенсаций за крымские активы в международном арбитраже.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Футбол
Умер экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничников
Политика
Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Шоу-бизнес
Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Экономика
Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.