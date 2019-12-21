Общество

URA.RuURA.RuОлигарх Потанин сравнил реформы 1990-х годов с лекарством

Экономические реформы 1990-х годов в РФ помогли спасти страну от распада, заявил в интервью агентству Bloomberg глава «Норникеля», миллиардер Владимир Потанин. По его словам, преобразования оказались болезненными для многих граждан, но они были необходимостью.
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с чего всё началось
Президент и основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин дал интервью Bloomberg, в котором рассказал
 о своем отношении к Советскому Союзу, экономическим реформам начала 1990-х годов и залоговым аукционам.
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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