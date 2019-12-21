с чего всё началось

Экономические реформы 1990-х годов в РФ помогли спасти страну от распада, заявил в интервью агентству Bloomberg глава «Норникеля», миллиардер Владимир Потанин. По его словам, преобразования оказались болезненными для многих граждан, но они были необходимостью.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Общество В России предложили провести перепись сим-карт Депутат Государственной думы Борис Чернышов предложил провести в России перепись абонентов сотовой связи и запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у каждого гражданина или компании.

Общество Суд в Италии постановил выдать США россиянина Коршунова Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Политика Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Общество В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.

Экономика Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.