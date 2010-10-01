Общество
URA.RuОлигарх назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 90-е
Российский миллиардер Петр Авен считает, что правительство Егора Гайдара не виновато в том, что вклады граждан РФ обесценились в 1990-е годы. По его мнению, ответственность на это лежит на последних руководителях СССР (в частности, на советском премьере Валентине Павлове).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Миллиардер Пётр Авен: в обесценивании вкладов населения виновато правительство СССР
ГлобалМСК.ру28 ноября в 10:28
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня 04:24
Транспорт
На МЦД-1 запустят удлиненные поезда
Известия 09:05
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Газета.Ru 01:41
Автоспорт
Льюис Хэмилтон победой завершил чемпионский сезон
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал свою 84-ю победу в карьере и пятую на автодроме Яс-Марина, лидируя в Гран При Абу-Даби сезона-2019 от старта до финиша.
Autosport.com.ru 10:11
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Газета.Ru 09:04
Политика
Лавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Национальная служба новостей 07:22
Единоборства
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Нева Спорт вчера в 01:43
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма российским
Американская корпорация Apple может пересмотреть политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях.
Krym.News вчера в 05:35
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 29 ноября в 20:15
Наука
Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары
News.ru 08:57
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Piter.tv 29 ноября в 01:48
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Технологии
Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам
Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Ferra 28 ноября в 11:44
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 02:10
Политика
В СНБО отреагировали на заявление замсекретаря об увольнении
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) отреагировали на заявление заместителя секретаря Сергея Кривоноса об увольнении с должности.
RT на русском 10:19
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Известия 07:34
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия
Под Ярославлем пять человек насмерть отравились неизвестной жидкостью
В поселке Дубки Ярославского района пять человек умерли из-за отравления неустановленным веществом.
РБК 08:35
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Коммерсантъ 09:38
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
RT на русском 05:41
Армия и оружие
Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине
Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
ИА Новороссия 29 ноября в 04:55
Политика
Савченко рассказала об отвращении к Порошенко
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Телеканал 360° 00:27
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40