Общество

URA.RuURA.RuОлигарх назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 90-е

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Российский миллиардер Петр Авен считает, что правительство Егора Гайдара не виновато в том, что вклады граждан РФ обесценились в 1990-е годы. По его мнению, ответственность на это лежит на последних руководителях СССР (в частности, на советском премьере Валентине Павлове).
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Олигарх назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 90-е

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