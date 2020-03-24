Коронавирус

BFM.ruBFM.ruОлимпиада в Японии откладывается

Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года. Об этом сообщает агентство «Киодо».
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"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении
 на сайте МОК.
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