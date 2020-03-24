с чего всё началось

Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года. Об этом сообщает агентство «Киодо».

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Энергетика Названо преимущество России в нефтяном противостоянии Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.

Политика Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.

Общество Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.

Финансы Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.

Политика Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.

Политика Экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, считает Трамп Президент США Дональд Трамп предупредил, что экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.