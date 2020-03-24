Коронавирус
BFM.ruТокио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год
Олимпиада-2020 откладывается примерно на год. С просьбой перенести соревнования к главе МОК Томасу Баху обратился премьер Японии Синдзо Абэ, сообщает «Интерфакс». Они обсудили ситуацию по телефону.
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с чего всё началось
"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении на сайте МОК.РИА Новости08:53
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Общество
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Политика
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Согласно информации ЦБ, иностранная валюта выросла в цене: курс доллара составляет 80,9 рубля (плюс 2,8372 рубля), курс евро – 86,7 рубля (плюс 2,5498 рубля), передает "Газета.Ru".
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Собянин предложил Путину ввести карантин для стариков по всей России
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Политика
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Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
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Общество
В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом
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Политика
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В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
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Происшествия
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Экономика
Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
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Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам
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Общество
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Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.