с чего всё началось

Олимпиада-2020 откладывается примерно на год. С просьбой перенести соревнования к главе МОК Томасу Баху обратился премьер Японии Синдзо Абэ, сообщает «Интерфакс». Они обсудили ситуацию по телефону.

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

Общество Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".

Политика Путин примет участие в экстренном саммите G20 "26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.

Энергетика Нефть марки Brent дорожает более чем на 5% Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Суд направил на принудительное лечение убийцу ребенка в Нарьян-Маре Суд Ненецкого округа снял уголовную ответственность с мужчины, убившего шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение окружного суда.

Политика ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.

Общество Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.

Общество Названа стоимость лечения каждого заболевшего коронавирусом Московские больницы получат по 200 тысяч рублей на лечение каждого заболевшего новым типом коронавируса.