Коронавирус

BFM.ruBFM.ruТокио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

Олимпиада-2020 откладывается примерно на год. С просьбой перенести соревнования к главе МОК Томасу Баху обратился премьер Японии Синдзо Абэ, сообщает «Интерфакс». Они обсудили ситуацию по телефону.
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"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении
 на сайте МОК.
РИА Новости08:53

Подробнее о событии

Официально: Олимпийские игры перенесены, но состоятся не позднее лета 2021 года. Название Токио-2020 останется

Матч ТВ09:21

МОК согласился с необходимостью перенести Олимпиаду на 2021 год

Sport.ru09:14

Перенесённая на 2021 год Олимпиада сохранит название Игры-2020

News.ru09:09

Губернатор Токио: Олимпийские игры сохранят название «Токио 2020», несмотря на перенос

Чемпионат09:52

Олимпийские игры в Токио официально перенесены на 2021 год

Metaratings08:22

Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Пятый канал08:54

Олимпиада в Токио перенесена. Коронавирус добил мировой спорт

Спорт-Экспресс10:00
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RT на русском 05:33
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

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Происшествия

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Происшествия

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Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
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ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
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Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

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Московские больницы получат по 200 тысяч рублей на лечение каждого заболевшего новым типом коронавируса.
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В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
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