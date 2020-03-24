с чего всё началось

Ранее японский премьер-министр признал, что Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио придется перенести на следующий год. Летние Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа нынешнего года.

Олимпиаду в Токио перенесли на год

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Общество Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.

Политика Все страны Евросоюза закрыли свои границы Ограничение касается необязательных поездок граждан стран, не входящих в Евросоюз. Это связано с пандемией коронавируса.

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Общество В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.

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