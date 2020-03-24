Коронавирус

РБКРБКОлимпиаду в Токио перенесли на год

Ранее японский премьер-министр признал, что Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио придется перенести на следующий год. Летние Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа нынешнего года.
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"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении
 на сайте МОК.
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