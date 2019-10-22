Футбол

ЧемпионатЧемпионатОлимпиакос — Бавария 1:1 (1-й тайм)

Олимпиакос — Бавария
1 – 1
Перерыв
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Караискакис»
Юссеф Эль-Араби
23′
34′
Роберт Левандовски
Игра 3-го тура юношеской Лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» в Греции едва не была сорвана хулиганами. В концовке матча около семидесяти радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию.
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