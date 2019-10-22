Футбол
ЧемпионатОлимпиакос — Бавария 1:1 (1-й тайм)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Караискакис»
Юссеф Эль-Араби
|23′
|34′
Роберт Левандовски
|31%
|Владение мячом
|69%
|73%
|Процент точных передач
|88%
|1
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|3
|4
|Отборы
|2
|3
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
5
Бухалакис
8
дос Сантос
4
Камара
10
Поденсе
11
Эль-Араби
19
Масурас
1
Нойер
32
Киммих
5
Павар
21
Эрнандес
27
Алаба
25
Мюллер
6
Алькантара
10
Коутиньо
8
Мартинес
22
Гнабри
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Игра 3-го тура юношеской Лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» в Греции едва не была сорвана хулиганами. В концовке матча около семидесяти радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию.
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