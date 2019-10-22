Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомОлимпиакос — Бавария 2:3

Олимпиакос — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Караискакис»
Юссеф Эль-Араби
23′
34′
Роберт Левандовски
46′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
50′
Тиаго Алькантара
59′
Люка Эрнандес
Жером Боатенг
62′
Роберт Левандовски
Андреас Бухалакис
Максимилиано Ловера
69′
72′
Мануэль Нойер
Рубен Семеду
73′
75′
Корентен Толиссо
Гиоргос Масурас
Мигель Анхель Герреро
79′
Гильерме дос Сантос
79′
86′
Томас Мюллер
Иван Перишич
Мохамед Камара
Лазар Ранджелович
88′
Юссеф Эль-Араби
89′
Польский форвард забил свой 57-й мяч в первом тайме матча с греческим «Олимпиакосом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, что вывело его на пятое место по количеству голов в турнире. Таким образом, он опередил легендарного голландца Руда ван Нистелроя, в активе которого 56 голов.
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