Футбол
Свободная ПрессаОлимпиакос — Бавария 2:3
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Караискакис»
Юссеф Эль-Араби
|23′
|34′
Роберт Левандовски
|46′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
|50′
Тиаго Алькантара
|59′
Люка Эрнандес
Жером Боатенг
|62′
Роберт Левандовски
Андреас Бухалакис
Максимилиано Ловера
|69′
|72′
Мануэль Нойер
Рубен Семеду
|73′
|75′
Корентен Толиссо
Гиоргос Масурас
Мигель Анхель Герреро
|79′
Гильерме дос Сантос
|79′
|86′
Томас Мюллер
Иван Перишич
Мохамед Камара
Лазар Ранджелович
|88′
Юссеф Эль-Араби
|89′
|42%
|Владение мячом
|58%
|70%
|Процент точных передач
|88%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|13
|8
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
22
Ловера
8
дос Сантос
97
Ранджелович
10
Поденсе
11
Эль-Араби
9
Герреро
1
Нойер
32
Киммих
5
Павар
17
Боатенг
27
Алаба
14
Перишич
6
Алькантара
10
Коутиньо
24
Толиссо
22
Гнабри
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Матч юношеской Лиги Чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и мюнхенской «Баварией» был остановлен из-за беспорядков, которые устроили местные фанаты. На 84-й минуте при счёте 4:0 в пользу немцев, на поле прорвалась группа примерно из 50-ти греческих ультрас, сообщает Daily Mail.
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