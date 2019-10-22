Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаОлимпиакос — Бавария 2:3

Олимпиакос — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Караискакис»
Юссеф Эль-Араби
23′
34′
Роберт Левандовски
46′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
50′
Тиаго Алькантара
59′
Люка Эрнандес
Жером Боатенг
62′
Роберт Левандовски
Андреас Бухалакис
Максимилиано Ловера
69′
72′
Мануэль Нойер
Рубен Семеду
73′
75′
Корентен Толиссо
Гиоргос Масурас
Мигель Анхель Герреро
79′
Гильерме дос Сантос
79′
86′
Томас Мюллер
Иван Перишич
Мохамед Камара
Лазар Ранджелович
88′
Юссеф Эль-Араби
89′
Матч юношеской Лиги Чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и мюнхенской «Баварией» был остановлен из-за беспорядков, которые устроили местные фанаты. На 84-й минуте при счёте 4:0 в пользу немцев, на поле прорвалась группа примерно из 50-ти греческих ультрас, сообщает Daily Mail.
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