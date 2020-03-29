Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОлимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин

Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
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Дмитрий Губерниев
Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие идиоты.
— Дмитрий Губерниев, российский ведущийRT на русском 10:54
с чего всё началось

Анфиса Резцова: «Карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.
Спорт-Экспресс09:04

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«Резцова — лютый позор советского и российского спорта!» Губерниев требует лишить стадион в Химках имени олимпийской чемпионки

Спорт-Экспресс14:32

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

РИА Новости09:30

«Лютый позор нашего спорта!» Губерниев выступил за переименование стадиона имени Резцовой после ее слов о карантине

Sport24.ru14:37

Резцова объяснила несоблюдение карантина словами «лучше не забивать мозг»

РБК10:24

Губерниев жёстко раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

RT на русском10:54

Губерниев призвал привлечь Резцову к ответственности за несоблюдение карантина

Газета.Ru16:06

Губерниев оскорбил отказавшуюся соблюдать карантин олимпийскую чемпионку

Lenta.ru14:55
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Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
Тарантас Ньюс вчера в 06:42
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Lenta.ru 17:28
Общество

Оперштаб: Спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются

Спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются. Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Вечерняя Москва 13:50
Общество

В Москве выявили более четырех тысяч отказов по соцкартам пенсионеров

Более 4 тысяч отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет зафиксировано в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 09:11
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Игры

Энтузиасты смогли запустить игру «Half-Life: Alyx» без VR-шлема

Красная весна вчера в 16:50
Здоровье

ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии

Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Красная весна 15:14
Энергетика

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

Система нефтедолларов была создана в 1973 году, когда США и Саудовская Аравия заключили сделку, согласно которой каждый баррель нефти, приобретенный в Саудовской Аравии, номинировался в долларах США.
Вести.Ru 27 марта в 15:21
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Здоровье

В Германии опасаются итальянского сценария по коронавирусу

Из-за большого количества заболевших медицинская система страны может не справиться.
Aobe.ru 16:58
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Общество

Названы зараженные коронавирусом регионы России

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. В оперштабе сообщили о 270 новых случаях заражения коронавирусом в России.
Piter.tv 05:01
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Экономика

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:22
Здоровье

Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса

Итоги вакцинации от коронавируса станут заметны только спустя год после создания препарата или позднее сообщает доктор Леонид Рошаль.
SMINEWS в Подольске 09:08
Политика

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Интерфакс 14:53
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru 10:56
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru 16:33
Армия и оружие

КНДР испытала многозарядную пусковую установку

Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Вести.Ru 17:18
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

РЕН ТВ вчера в 12:24
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Игры

Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС

Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.
Народные новости 11:51
Происшествия

В Мурманской области коронавирус подтвержден еще у двух человек

Число предварительных положительных результатов на коронавирус достигло 18. 68 человек находятся на обсервации.
ТВ-21 17:05
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Анфиса Анатольевна Резцова
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