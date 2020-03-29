Коронавирус
Газета.RuОлимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
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Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие идиоты.
— Дмитрий Губерниев, российский ведущийRT на русском 10:54
с чего всё началось
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.Спорт-Экспресс09:04
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Общество
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Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. В оперштабе сообщили о 270 новых случаях заражения коронавирусом в России.
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В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса
Итоги вакцинации от коронавируса станут заметны только спустя год после создания препарата или позднее сообщает доктор Леонид Рошаль.
Политика
Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
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Политика
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В Мурманской области коронавирус подтвержден еще у двух человек
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