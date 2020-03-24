Коронавирус
РБКОлимпиаду в Токио перенесли на год
Ранее японский премьер-министр признал, что Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио придется перенести на следующий год. Летние Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа нынешнего года.
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Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Религия
В РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы
Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Общество
В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина
Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал годовую смертность в США из-за коронавируса
Сравнение с распространением штамма свиного гриппа H1N1 в 2009 году показывает, что за год от коронавируса SARS-CoV-2 может погибнуть более 1,6 миллиона американцев и 330 000 британцев, пишет в The Conversation вирусолог Джереми Россман из Кентского университета (Великобритания).
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила свой уход из сериала «Великолепный век»
Актриса начала чувствовать себя роботом Известная артистка немецкого происхождения Мерьем Узерли долго отказывалась комментировать свой уход из прославившего ее сериала "Великолепный век".
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Общество
Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44
Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек.
Общество
YouTube снизит качество видео по всему миру
Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию.
Экономика
ГЧП в электроснабжении: есть ли потенциал роста?
Увеличить количество ГЧП-проектов в электроснабжении может внесение изменений в 115-ФЗ.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей всех стран
Технологии
Как запустить DOOM Eternal в 60 FPS на слабом ПК без видеокарты
Как получить секретное оружие в Doom Eternal: локации врат и ключей Палача Автор канала LowSpecGamer подобрал настройки, при которых DOOM Eternal выдает примерно 60 кадров в секунду на ПК с бюджетным двухъядерным процессором Athlon 3000G и встроенной графикой Vega 3.
Футбол
Русская жена Луиса Адриано заявила об угрозах ее жизни
Супруга бразильского экс-полузащитника московского "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко заявила об угрозах ее жизни.
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Политика
The Paper (Китай): девять военных самолетов России отправились в Италию, на борту – сотня медицинских экспертов и материальная помощь (The Paper)
На бортах самолетов находятся около ста российских военных медицинских экспертов и многочисленное оборудование.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Происшествия
У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса
По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса
Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Финансы
Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире
Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.