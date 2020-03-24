Ранее японский премьер-министр признал, что Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио придется перенести на следующий год. Летние Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа нынешнего года.

Олимпиаду в Токио перенесли на год

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