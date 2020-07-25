Происшествия
Российская газетаПропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым. Об этом сообщили ТАСС в поисковом волонтерском отряде "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.
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с чего всё началось
Олимпийский чемпион 1964 г. в вольной борьбе, мастер спорта СССР Александр Иваницкий найден мертвым в Московской области, сообщила поисковая организация «Лиза алерт» в Twitter.Ведомости06:00
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