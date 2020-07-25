с чего всё началось

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым. Об этом сообщили ТАСС в поисковом волонтерском отряде "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

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