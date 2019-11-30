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ЧемпионатЧемпионатОлимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
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Федерация бокса России готова организовать бой Чахкиев — Емельяненко

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