Единоборства
ЧемпионатОлимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой
Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
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«Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс». Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко
Советский спортвчера в 08:56
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