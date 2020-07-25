Происшествия

RT на русскомRT на русскомОлимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. Бывший спортсмен и руководитель спортивного телевидения в СССР, предположительно, утонул в реке. За три дня до этого он вышел из дома за грибами и не вернулся.
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СК начал проверку по факту гибели олимпийского чемпиона Иваницкого

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Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден утонувшим

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Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым в Подмосковье

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Александр Владимирович Иваницкий
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Советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, призёр чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.
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