Происшествия
RT на русскомОлимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. Бывший спортсмен и руководитель спортивного телевидения в СССР, предположительно, утонул в реке. За три дня до этого он вышел из дома за грибами и не вернулся.
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Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Жарихин: Киев хулиганит, чтобы Россия не выдержала
Своим хулиганством Киев хочет спровоцировать Россию на опрометчивые шаги, чтобы обвинить в срыве минского процесса.
Недвижимость.RU 04:45
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС: фото
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он доставит груз для экипажа МКС.
Mockva.ru 23 июля в 11:00
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Шоу-бизнес
Марат Башаров продает в Москве квартиру за 34 миллиона
Актер кино и театра Марат Башаров продает квартиру, располагающуюся в столице РФ.
Территория новостей 08:21
Общество
ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом
Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.
REGNUM 03:38
Политика
Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Кино
В новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» показали чудовищ
В конце трейлера создатели шоу показали зрителям чудовище, похожее на Ктулху.
REGNUM 07:01
Космос
На Венере были найдены 37 активных вулканов
News-24.ru 22 июля в 10:32
Экономика
Российский автозавод обязали отчитываться перед США
Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 23 июля в 08:38
Армия и оружие
«Красных линий нет». Что удерживает Турцию и Египет от войны в Ливии
Парламент Египта предоставил главе государства Абделю Фаттах ас-Сиси право использовать вооруженные силы в Ливии — Каир поддерживает генерала Хафтара, чья армия контролирует восточную часть страны.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино
Выход нового сезона «Ходячих мертвецов» отложили из-за коронавируса
Премьера была намерена на октябрь, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.
Телеканал 360° 10:17
Общество
Франция вводит с сентября штраф €200 за употребление наркотиков
Власти Франции приняли решение ввести в стране начиная с сентября штраф €200 за употребление наркотиков.
ТАСС 08:59
Политика
Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Общество
Роспотребнадзор: школьная линейка 1 сентября может пройти дистанционно
Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы.
Туапсинские вести 08:00
Общество
Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах
Наша версия вчера в 15:05
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07