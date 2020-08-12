Олимпийский чемпион Тихонов поддержал Лукашенко
Выборы президента Белоруссии закончились массовыми протестами. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять силу против несогласных с итогами. Ситуацию в республике прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.В источнике
Наблюдая за ситуацией со стороны, могу сказать, что 90 процентов митингующих — безголовая, проплаченная публика. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, это было бы другое дело. А здесь в основном качают за то, что выборы – не справедливые.
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Bookmaker-ratings.ru13:21